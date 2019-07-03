Taksicilerin Uber'e açtığı dava

Mahkeme, İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen ve S.S. Yeni Nesil Taksiciler Kooperati'nin Uber Turkey Yazılım ve Teknik Hizmetleri Ltd. Şti'ye açtığı haksız rekabet davası ile bu dosya arasında şahsi ve fiili irtibat bulunması nedeniyle iki davanın birleştirilmesine karar verdi.

Duruşmada, dosyanın halen bilirkişi heyetinde olduğu ve heyette bulunan haksız rekabet uzmanını yurt dışında olduğu belirtilerek, dosya üzerinde bilirkişi incelemesinin devam ettiği tutanağa geçirildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, birleşen dosyalardaki davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davada mahkeme, bilirkişi heyetine 60 günlük süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Bilirkişiye ek süre verildi

Bilirkişi heyetine 60 günlük ek süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, bilirkişi heyetine bu ek sürenin nihai süre olduğu ve bu süre içerisinde raporun mutlak süretle ibraz edilmesine, aksi takdirde bilirkişilik görevinin suistimal veya görevi kötüye kullanma suçlarından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını tutanağa geçirdi.

Mahkeme heyeti, bilirkişinin verilen süre içerisinde raporu teslim etmemesi durumunda Bilirkişi Bölge Kuruluna "bilirkişilerin geçici veya daimi bilirkişilik yapmalarının yasaklanması" hususunda ihbarda bulunulacağını belirterek duruşmayı erteledi.

- Dava dilekçesinden

Davacı taksiciler tarafından sunulan dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia ediliyor.

Dilekçede, "Taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçmek, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm internet sitelerine ve mobil uygulamalarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması, firmanın internet sitelerine erişimin engellenmesi ve firmanın meni talep edilmektedir." ifadeleri yer alıyor.

