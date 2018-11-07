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Taksicilerin Uber'e yönelik davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi - İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, celse arasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunu hazırlayan 3 kişiye, raporda mahkemenin beklediği hususlara cevap verilmediği ve 6-7 aylık sürede sunulan raporla sadece tarafların beyanlarının özetlendiği gerekçesiyle, disiplin cezasına çarptırılmaları için ihbarda bulunulmasına karar verdi - Mahkeme, tedbir ve yeni bilirkişi raporu alınması taleplerinin, birleşen dava dosyalarıyla ilgili taraf avukatlarının dilekçe verme ve bu dilekçelere cevap verilmesi sürecinden sonra değerlendirileceğini de hükme bağladı

İSTANBUL (AA) - İnternet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davada, bilirkişi raporunu sunan 3 kişinin, uzun sürede yetersiz rapor hazırladıkları gerekçesiyle disipline sevk edilmesi yönünde ihbarda bulunulması ve ödenen bilirkişilik ücretini iade etmelerinin istenmesine karar verildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, birleşen dosyalardaki davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı. Müdahale talebinde bulunan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Derneği avukatları ile davalı taraf adına müdahalede bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun celse arasında mahkemeye sunulduğu ve taraflara tebliğ edildiği belirtilirken, taraf avukatları tarafından dosyaya sunulan belgeler ve gelen cevabi yazılar da özetlendi.

Söz alan davacı avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve mahkemenin beklediği hususlara cevap vermeyen bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirtirlerken, mahkemece Uber'e ulaşımın engellenmesine yönelik karar verilmesini talep etti.

Davacı avukatlarından Seda Kaya, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin birleşen dosyasında davalı olarak Uber Tek. Inc'e çıkartılan tebligatın, şirket Amerika'da olduğu ve adresi bilinmediği için geri döndüğünü belirterek, davanın asıl davayla görülmesinin yargılamayı aksatacağı gerekçesiyle bu davalı yönünden ayrılması, farklı bir esasa kaydedilmesi talebinde de bulundu.

- "Dosya yeniden bilirkişiye gönderilsin"

Davalı Uber Turkey ve Uber Int. BV avukatı Tolga Uluay, Uber XL'nin taksi taşımacılığı yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediklerini kaydederek, "Yasal düzenlemeler ve resmi kurumlardan celp edilen yazıların bizim dosyamızla ilgisi yok. Yasal düzenlemelerin muhatabı da müvekkil şirket değildir. Dosya yeniden bilirkişiye gönderilsin." dedi.

Beyanı sorulan müdahillik talebinde bulunan davacı yan avukatları, Uber'e erişimin yasaklanmasıyla ilgili tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

Davalı Uber yönünden müdahillik talebinde bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği avukatı Gülen Kalyoncu ise, 26 Ekim 2018 tarihli kanun hükmü değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin Danıştay'da iptal davası açıldığına dikkati çekerek, davaya müdahil olarak katılmalarına ve davacı tarafından tedbir konulması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini istedi.

- "Bilirkişilerin raporu yetersiz"

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, düzenlenen bilirkişi raporunun mahkeme tarafından istenilen hususlara yanıt vermediği, sadece davacı ve davalı iddialarının özeti niteliğinde olduğunu belirterek, 3 bilirkişiye de ihtarlı davetiye çıkarılarak, aldıkları bilirkişi ücretlerini iade etmelerinin istenmesine karar verdi.

Bu bilirkişilerin taraf özetlerinden oluşan raporlarını yaklaşık 6-7 aylık süre içerisinde ibraz etmediklerine de dikkati çeken heyet, disiplin cezası ve 6 ay süreyle geçici olarak bilirkişi listelerinden çıkartılmaları için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu'na ihbarda bulunulmasını da hükme bağladı.

Birleşen 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dosyada davalı olan Uber Tec. Inc.'e dava dilekçesinin tebliği edilmediği, asıl dosyada taraf teşkilinin sağlandığı, Uber Tec. Inc. ile asıl dava dosyası davalı tarafının aynı olmadığının anlaşıldığını kaydeden heyet, söz konusu dosyanın yargılamayı olumsuz etkilememesi için ayrı bir dosyaya kaydedilmesini kararlaştırdı.

Taraf avukatlarına, birleşen dosyalar nedeniyle, yazılacak dilekçelere, tebligatın ulaşmasından itibaren 2 haftalık süre içinde cevap verme yönünde süre tanıyan heyet, tedbir talebiyle ilgili daha önce mahkemece karar oluşturulduğunu da belirterek, gelinen noktada birleşen dava dosyası yönünden henüz dilekçe yazma ve cevap verme işlemlerinin tamamlanmaması hususuna göre, savunma hakkının kısıtlanmaması ve adil yargılanma ilkesi göz önüne alınarak bu aşamada yeniden tedbirle ilgili bir karar verilmesine yer olmadığını da hükme bağladı.

Yeni bilirkişi raporu alınması talebinin de dilekçe teatisinin tamamlanmasının ardından değerlendirileceğini vurgulayan heyet, davalı yanında müdahale talebinde bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği'nin müdahilliğinin kabulüne karar verdi.

Duruşma, 20 Şubat 2019'a ertelendi.

- Adliye önünde açıklama

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sarı şapkalar takarak bekleyen bir grup taksici adına, İstanbul Otomobilciler ve Taksiciler Esnaf Odaları Başkanı Eyüp Aksu açıklama yaptı.

Mahkemenin bilirkişi raporu istediğini ancak bu raporların geç verildiğini anlatan Aksu, "Gelen raporda netice ve kanaat olmadığından dolayı bilirkişilerin, bilirkişilik raporları iptal edildi. Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın açtığı iki dava vardı. Ayrı ayrı yürüdüğü için bu davalar birleştirilmişti. Süreç uzadığı için biz davaların ayrılmasını istedik." dedi.

Mahkemenin bugün duruşmayı 20 Şubat'a ertelediğini de aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Buradan çıkarılan sonuç şudur; sakın üzülmeyin, üç aylık bir zaman aşımına uğradık. İçişleri Bakanlığı ve Büyükşehir Başkanlığı'nda, 'bunlar taksicilik yapamaz' diye raporlar var. Lehimize bir karar alınacak. Bugün istediğimiz iki karar verildi. Bilirkişi raporlarının uygun olmadığı, iki mahkemenin ayrılması gerektiğini ifade etti. 20 Şubat’ta mahkeme görülecek, inşallah son mahkememiz olur. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu kanun sonucunda araçlarını bağlanıyor. Bugün itibariyle 670 araçları otoparklarda bağlanmış durumda. Mahkeme sürecine kadar, korsan taşımacıları muhatap alarak herhangi bir diyaloğa girmeyin, sürtüşmeye girmeyin, sükunetle bekleyin. Davamız bitmek üzere, biz haklıyız ve Uber bitmiştir."

- Dava dilekçesinden

Davacı taksiciler tarafından sunulan dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia ediliyor.

Dilekçede, "Taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçmek, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm internet sitelerine ve mobil uygulamalarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması, firmanın internet sitelerine erişimin engellenmesi ve firmanın meni talep edilmektedir." deniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüp Aksu Taksiciler Esnaf Odası Uber'e yönelik dava

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