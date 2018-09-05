HABER

Taksicinin dikkati İranlı uyuşturucu satıcılarını yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Erzurum'dan İstanbul'a uyuşturucu götürmek isterken taksicinin ihbarıyla yakalanan İranlı 4 uyuşturucu taciri tutuklandı - Taksi şoförü Vahit T: - "Zehir taciri suçlular yakalandığı için çok mutluyum. Aynı durumla karşılaşırsam yine ihbar ederim. Çünkü bunlar insanları zehirliyor. Herkes aynı duyarlılığı göstermeli. Zehir tacirlerine fırsat vermeyelim"

Erzurum'da bir taksi şoförünün şüphe üzerine polis kontrol noktasına götürüp ihbar ettiği İranlı uyuşturucu tacirlerinin üzerinden 3 kilo 500 gram eroin çıktı.

İran uyruklu Z.G. (27), B.G. (44) ile A.G. ve M.R, merkez Yakutiye ilçesinde durdukları ticari taksi sürücüsü Vahit T'den kendilerini önce Erzincan'a daha sonra İstanbul'a götürmesini istedi.

Vahit T, aradığı 155 Polis İmdat Hattı'ndan bu kişileri başka bir kente taşıması konusunda herhangi bir sorun olup olmayacağını sorduktan sonra yolcuların pasaportlarını inceleyip yola çıktı.

Yolculuk sırasında İran uyruklu kişilerin hareketlerinden ve konuşmalarından şüphelenen Vahit T, aracını Aşkale yol uygulama noktasına götürdü.

Vahit T, buradaki polislere aracındakilerin pasaportlarını verip, üst ve eşya aramalarının yapılmasını istedi.

Ekipler, yaptıkları aramada şüphelilerden B.G'nin üzerinde preslenmiş 3 kilo 500 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Taksi şoförü Vahit T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına binen İran uyruklu kişilerin, kendilerini önce Erzincan'a ardından da İstanbul'a götürmesini istediğini belirtti.

Yolda bu kişilerin hareketlerinden şüphelendiğini anlatan Vahit T, şunları kaydetti:

"İran uyruklu bu kişiler kendilerini istedikleri yere götürmem için bana ne kadar para istiyorsam vereceklerini söyledi, ben de kabul ettim. Pasaportlarını kontrol edip telefonla fotoğrafını çektiğim bu kişilerle daha sonra yola çıktık. Ancak yolda orta yaşlı kadının sürekli vücuduyla oynadığını ve yüzünün kızardığını fark edince bu durumdan şüphelendim. Herhangi bir güvenlik zaafiyetine neden olmamak için bu kişileri karakol yerine güzergahım üzerindeki polis kontrol noktasına götürdüm. Buradaki polislere de araçtaki kişilerin şüpheli hareketleri olduğunu ileterek pasaportlarını verdim. Polisler de yaptıkları aramada bu kişilerin üzerinde uyuşturucu buldu. Daha sonra ekipler bana teşekkür etti."

Vahit T, tüm vatandaşların da aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Zehir taciri suçlular yakalandığı için çok mutluyum. Aynı durumla karşılaşırsam yine ihbar ederim. Çünkü bunlar insanları zehirliyor. Herkes aynı duyarlılığı göstermeli. Zehir tacirlerine fırsat vermeyelim." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tarihi Mor Kuryakos Manastırı, turizme kazandırılacakTarihi Mor Kuryakos Manastırı, turizme kazandırılacak
Sağlık görevlilerine tekme tokat dayak güvenlik kamerasındaSağlık görevlilerine tekme tokat dayak güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin Erzurum İranlı uyuşturucu satıcıları polis Taksi tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Evli ve 1 çocuk annesi genç kadını dağa götürdü, sonrası korkunç

Evli ve 1 çocuk annesi genç kadını dağa götürdü, sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.