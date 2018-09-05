Taksicinin dikkati İranlı uyuşturucu satıcılarını yakalattı

Taksi şoförü Vahit T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına binen İran uyruklu kişilerin, kendilerini önce Erzincan'a ardından da İstanbul'a götürmesini istediğini belirtti.

Yolda bu kişilerin hareketlerinden şüphelendiğini anlatan Vahit T, şunları kaydetti:

"İran uyruklu bu kişiler kendilerini istedikleri yere götürmem için bana ne kadar para istiyorsam vereceklerini söyledi, ben de kabul ettim. Pasaportlarını kontrol edip telefonla fotoğrafını çektiğim bu kişilerle daha sonra yola çıktık. Ancak yolda orta yaşlı kadının sürekli vücuduyla oynadığını ve yüzünün kızardığını fark edince bu durumdan şüphelendim. Herhangi bir güvenlik zaafiyetine neden olmamak için bu kişileri karakol yerine güzergahım üzerindeki polis kontrol noktasına götürdüm. Buradaki polislere de araçtaki kişilerin şüpheli hareketleri olduğunu ileterek pasaportlarını verdim. Polisler de yaptıkları aramada bu kişilerin üzerinde uyuşturucu buldu. Daha sonra ekipler bana teşekkür etti."

Vahit T, tüm vatandaşların da aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Zehir taciri suçlular yakalandığı için çok mutluyum. Aynı durumla karşılaşırsam yine ihbar ederim. Çünkü bunlar insanları zehirliyor. Herkes aynı duyarlılığı göstermeli. Zehir tacirlerine fırsat vermeyelim." dedi.

