Taksicinin engelli vatandaşı aracına almadığı iddiası

Polis merkezinde işlemleri yapılan araç sahibi ile sürücüsüne, "Çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "Muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması", "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak" ve "Taşıt yolu üzerinde otobüs duraklarında duraklamak" maddelerinden toplam bin 706 lira para cezası kesildi.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği ve sosyal medyadan paylaştığı görüntüyü inceleyen polis, sürücünün Mehmet G. olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet G, polis merkezine götürüldü.

Ayrıca Mehmet G'nin sürücü belgesine 30 ceza puanı eklendi. Araç da eksiklikleri tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.

Polis merkezi çıkışında konuşan Mehmet G, olayda bir yanlış anlaşılma olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Almadığım söylenen ilk arkadaş bana sadece adres sordu, sonrasındaki hanımefendiye ise çalışmadığımı, yemeğe gideceğimi söyledim. Bizim daha iyi hizmet verebilmek için dinç durmamız lazım. Bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var. Aç olunca baş dönmesi oluyor trafikte sağlıklı olamıyoruz. Bunu çeken arkadaş diyaloğu bilmeden bizi şikayet etmiş ama kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını daha çok istiyoruz. Yakın, kısa mesafe diye bir diyalog yok arkadaş bana sadece adres sordu. Evrak eksikliğinden aracım bağlandı, para cezası uygulandı. Keşke o arkadaş gelse de 'Ben adres sordum diye söylese arkadaşın başını neden yaktınız' dese. Taksicilik benim baba mesleğim. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce bir sefer bile trafik cezası yemedim."

Eksikleri tamamlanıncaya kadar trafikten men edilen taksi, emniyet otoparkına çekildi.

