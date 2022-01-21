Taksicinin Fransız turisti alıkoyup darbettiği iddiası! Karar verildi

İstanbul'da Fransız turistlerden fazla para isteyip turistlerin karşı çıkması üzerine kadın turisti kaçırıp darp ettiği ve taksiden attığı iddia edilen taksi şoförü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dehşete düşüren olayla ilgili taksi şoförü hakkında karar verildi. Fransız turistlere Fransız Loubna-Djamel Bendeddouche çiftinin olay sonrası polis tarafından yakalanan taksi şoförü Mesut D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.

TAKSİCİYE EV HAPSİ

Şüpheli, "Yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli Mesut D. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.

Kadın turistin darp cebir raporunun olmadığı öğrenildi. (DHA)





