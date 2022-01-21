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Taksicinin Fransız turisti alıkoyup darbettiği iddiası! Karar verildi

21.01.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Fransız turistler ve taksi şoförü arasındaki dehşete düşüren olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransız çiftten fazla para istemesi üzerine yaşanan tartışmada kadın turisti alıkoyarak darbettiği iddia edilen taksici Mesut D. gözaltına alınmıştı. Taksici Mesut D. hakkında ev hapsi kararı verildi. Taksicinin suçlamaları reddettiği öğrenilirken kadın turistin ise darp cebir raporunun olmadığı belirtildi.

Taksicinin Fransız turisti alıkoyup darbettiği iddiası! Karar verildi

İstanbul'da Fransız turistlerden fazla para isteyip turistlerin karşı çıkması üzerine kadın turisti kaçırıp darp ettiği ve taksiden attığı iddia edilen taksi şoförü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dehşete düşüren olayla ilgili taksi şoförü hakkında karar verildi. Fransız turistlere Fransız Loubna-Djamel Bendeddouche çiftinin olay sonrası polis tarafından yakalanan taksi şoförü Mesut D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul'da taksici dehşeti! Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbettiİstanbul'da taksici dehşeti! Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti

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SUÇLAMAYI REDDETTİ

Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.

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TAKSİCİYE EV HAPSİ

Şüpheli, "Yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli Mesut D. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.

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Kadın turistin darp cebir raporunun olmadığı öğrenildi. (DHA)

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