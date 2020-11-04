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Taksicinin gayreti yaşlı adamla kazayı engelleyemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 10:20 | Son Güncelleme

Çankırı’da bir ticari taksi ile yaşlı şahsın kullandığı motorun karıştığı kaza kameralara yansıdı.Eylül ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Taksicinin gayreti yaşlı adamla kazayı engelleyemedi

Çankırı’da bir ticari taksi ile yaşlı şahsın kullandığı motorun karıştığı kaza kameralara yansıdı.
Eylül ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda yaşandığı görüldü. Çankırı’da meydana gelen ve yaşlı bir vatandaşın karıştığı kaza da yürekleri ağza getirdi. Ankara-Kastamonu kara yolunda seyreden ticari taksi, ışıkları geçtikten sonra sola döndü. Bu esnada elektrikli motoruyla karşı yönden gelen yaşlı bir şahıs, ışıklara bakmadan yoluna devam etti. Yaşlı şahıs, motoruyla ticari taksiye çarparak yere düştü. Yaşlı şahsın geldiğini gelen ticari taksi ne kadar yavaşlasa da kazanın önüne geçemedi.
Yaşlı şahıs kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar oluştu.

Taksicinin gayreti yaşlı adamla kazayı engelleyemedi

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