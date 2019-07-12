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Taksicinin kadın turisti darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Söz konusu olaya ilişkin gerekli araştırmalar yapılmış, taksi şoförüne ve taşımacıya 25 puan düşümü uygulanmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aracına binen kadını darbettiği iddia edilen taksi şoförü ve taşımacıya 25 puan düşümü uygulandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İBB'nin her dönemde taksici ve vatandaş arasında yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiğine vurgu yapılarak, gerek zabıta ekiplerinin bizzat şahit olduğu gerek Beyaz Masa ALO 153 hattına gelen şikayetler doğrultusunda, İstanbulluların huzurlu ulaşım hakkını korumak adına çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Son olarak dün basında yer alan, Aksaray'dan Beyoğlu'na götürdüğü turisti darbeden taksi şoförü ile ilgili haberin de üzülerek takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olaya ilişkin gerekli araştırmalar yapılmış ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sisteminin (TUDES) taşımacı ve şoförlere uygulanan yaptırımları içeren Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetvelinin taşımacılık faaliyeti esnasında kamu görevi yapmanın bilincinde olunmaması,yolculara kaba-nezaketsiz davranılması durumlarına ilişkin yaptırımları içeren 27'nci maddesi kapsamında değerlendirilmiş olup, ihlal nedeniyle taksi şoförüne ve taşımacıya 25 puan düşümü uygulanmıştır.

Zabıta birimlerince yapılan denetim sonucunda da araç sahibi/şoförünün İBB Meclisince 15.03.2013 tarihli ve 683 sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Kuralları Yönetmeliğine aykırı olarak, 'Taşıtların iç tarafında, görme engelli yolcular için, kabartma (Braille) alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası ve ALO 153 yazısının bulunduğu ebatta levha bulunmadığı' tespit edildiğinden tespit tutanağı düzenlenerek encümene gönderilmiştir."

İlgili şoföre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca emniyet birimleri tarafından para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güvenli yolculuk ortamı sağlamak amacıyla gereken özen ve hassasiyetin gösterilmeye devam edileceği kaydedildi.

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darp İBB istanbul büyükşehir belediyesi taksici turist

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