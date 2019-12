Taksicinin 'kardan adamı' ilgi görüyor

Erzurum'da taksi durağının önüne her yıl yaptığı kardan adamı bu yıl da yağan ilk karla yapan taksici Lütfü Bakan, Ona gözüm gibi bakıyorum dedi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Hükümet Konağı karşısında taksicilik yapan 3 çocuk babası Lütfü Bakan (74) şehrin simgelerinden biri haline gelen kardan adamı yapmak için aracı ile taksi durağı önüne kar taşıdı. Lütfü Bakan, karları sıkıştırıp el emeğiyle bir heykeltıraş gibi ince ince işleyerek kardan adam yaptı. Yaklaşık bir hafta boyunca emek harcadığı ve ayağında kayak olan 3 metre boyundaki kardan adam, alışılanın dışında olması nedeniyle yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Kardan adamın atkı ve beresini ihmal etmeyen Bakan, halkın gösterdiği ilgiden de memnun. Her kış yaptığı geleneksel kardan adamı bu yıl da yapmanın mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Bakan şunları söyledi

Eşim öldükten sonra yaşantımın çoğunu durakta geçiriyorum. Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başladım. Yıllar önce durakta canım sıkılıp kardan adam yapınca büyük ilgi gördü. O yıldan sonra her kar yağışında durağın önünde çevrenin karını biriktirip kardan adam yapıyordum. Ancak bu yıl yağan ilk kar az olunca aracımla çevreden toplamaya çalıştım. Biriktirdiğim kar yığınını el becerimin olması nedeniyle kardan adama çeviriyorum. Kardan adamın ayağına da kayak yapıyorum. Bu Erzurum'un bir simgesidir. Buradan geçip kardan adamı gören herkes onunla fotoğraf çektiriyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Kardan adama gözüm gibi bakıyorum.

