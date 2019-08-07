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Taksicinin örnek davranışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, taksici Engin Burcu, müşterisinin aracında unuttuğu içerisinde 8 bin TL para, dizüstü bilgisayar ve evrakların olduğu çantayı teslim etti.

Taksicinin örnek davranışı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, taksici Engin Burcu, müşterisinin aracında unuttuğu içerisinde 8 bin TL para, dizüstü bilgisayar ve evrakların olduğu çantayı teslim etti.
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde taksicilik yapan Engin Burcu'nun kullandığı 41 T 7023 plakalı taksiye duraktan binen Bekir Cantürk, araçtan inerken arka koltukta içinde para ve dizüstü bilgisayar ve evraklar olan çantasını unuttu. Durağa geri geldiğinde koltukta çantayı gören Engin Burcu, çantayı açarak evraklara bakarak sahibinin bilgilerine ulaştı. Durağa gelen Bekir Cantürk’e polis nezaretinde içerisinde 8 bin TL, bilgisayar ve evraklarının olduğu çantası teslim edildi. Çantasını alan Bekir Cantürk, taksi şoförü Engin Burcu’ya teşekkür etti.

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Taksicinin örnek davranışı

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