Taksicinin turist çifti dövdüğü iddiası (Tekrar)

Bülent TATOĞULLARI-Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tatil yapan Cezayir uyruklu turist çift, kendilerini otogara 20 lira karşılığında götürmek için anlaşıp yarı yolda indiren taksi şoförü tarafından darp edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, taksi şoförünü gözaltına aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya'ya tatile gelen Cezayir uyruklu Iyes Abdallah Khodja (59) ve eşi Zahıa Boumalı (58), bir süre Kaleiçi'nde gezdikten sonra Kaş ilçesine gitmeye karar verdi. Cezayirli çift, bölgede hizmet veren bir taksi şoförüyle, otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştı. Ücretini peşin alan taksici, iddiaya göre yaklaşık 500 metre gittikten sonra Cezayirli çifti İsmet Paşa Caddesi üzerinde indirmek istedi. Çift, taksiciden kendilerini otogara bırakmasını istedi. Taksi şoförü, ısrarlarına devam etmesi üzerine Cezayirli çifti araçtan indirip, Iyes Abdallah Khodja'nın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbeler nedeniyle Khodja'nın dudağı ve kaşı patladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisin ifadesine başvurduğu çift, sağlık kontrolüne götürüldü. Olayın şokunu atlatamayan Iyes Abdallah Khodja, "Taksi sürücüsü ile otogara gitme karşılığında 20 liraya anlaştık. Ancak o, otogara götürmek yerine şehir içinde gezdirip bıraktı. Ben de neden götürmediğini ve şehir içinde gezdirdiğini sorunca eşimin yanında saldırdı. Dudağım ve kaşım patladı. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Cezayirli turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, taksi şoförünü gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

