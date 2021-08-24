Taksicinin yaptıkları başına iş açtı! Araç trafikten men edildi

Beyoğlu'nda, 2 gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti. Trafik ekipleri, dün Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, bahsi geçen taksiyi fark ederek durdurdu.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı. Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda bin 483 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.

(DHA)

