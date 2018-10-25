HABER

Taksiciye cinsel saldırıdan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde müşteri olarak aracına aldığı genç kadını elle taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan taksi şoförü tutuksuz sanık İbrahim Haner (53), 'cinsel saldırı' ve 'cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Taksiciye cinsel saldırıdan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde müşteri olarak aracına aldığı genç kadını elle taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan taksi şoförü tutuksuz sanık İbrahim Haner (53), 'cinsel saldırı' ve 'cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
​Datça ilçesi İskele Mahallesi'nde yaşlı bir adamın bakıcılığını yapan E.T.T. (31), geçen yıl 17 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, eski Datça Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere bir taksiye bindi. Yaşlı adamın yakınlarının telefonla çağırdığı taksinin ön koltuğuna oturan E.T.T., bir süre sonra şoförün evin sokağına dönmek yerine yoluna devam ettiğini fark etti. E.T.T.. taksi şoförü İbrahim Haner'i yanlış yöne gittiği konusunda uyardı. Ancak İbrahim Haner, iddiaya göre "Ne var işte seni biraz gezdireceğim" dedi. Kendisini evine bırakmasını isteyen E.T.T., bu sırada cep telefonunun ses kayıt tuşuna bastı. "Beni evime götür" diye yalvaran genç kadına İbrahim Haner, "Birlikte bira içelim, sonra götürürüm" karşılığını verdi. Genç kadının bacakları ve göğsüne dokunan İbrahim Haner, E.T.T.'nin tüm yalvarmalarına karşılık, yoluna devam etti. Bu sırada İbrahim Haner'i, kadının bakıcılık yaptığı yaşlı adamın oğlu telefonla aradı, E.T.T.'yi evine bırakıp bırakmadığını sordu. İbrahim Haner eve bıraktığını söyleyince E.T.T., yaşlı adamın yakınlarına mesaj göndererek, taksicinin yalan söylediğini iletti. Bunun üzerine yaşlı adamın oğlu, taksi şoförünü arayıp, E.T.T.'yi evine bırakmasını sağladı. Sonrasında E.T.T., İbrahim Haner'den şikayetçi oldu, ses kaydını da delil olarak verdi. Gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırkaılan İbrahim Haner hakkında, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Tutuksuz sanık İbrahim Haner'in katılmadığı son duruşmada hazır bulunan E.T.T., şikayetçi olduğunu tekrarlayıp, taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi. Kadın hakim Nihal Erkılıç, sanığa 'cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 7 ay, ayrıca 'cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 5 ay 15 gün ağır hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
2 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü: Yola köpek çıktı2 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü: Yola köpek çıktı
Uşak'ta uyuşturucuya 2 tutuklamaUşak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Bolu'da ilk kar yağdı!

Bolu'da ilk kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.