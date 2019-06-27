Taksiciye evinin önünde silahlı saldırı

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde bir taksici evinin merdivenlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan taksici, mahalle sakinleri tarafından kendi taksisiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan bir taksici kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin merdivenlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan taksicinin yardımına mahalleli koştu. Mahalle sakinlerinden bazıları taksicinin kanayan bacağına tampon yaparak kanı durdurmaya çalışırken, bir yandan da 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kanın yoğun şekilde akması üzerine vatandaşlar taksiciyi evinin önünde bulunan kendi ticari taksisi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Kemerle bacağını sıkıştırarak kanı durdurmaya çalıştık”

Taksicinin bacağından vurulduğunu söyleyen Adem Karabulut, “İlk olarak silah seslerini duyduk. Koşarak geldim. Baktım adam yerde bacağından vurulmuş vaziyette yatıyor. Hemen pansuman yaptık. Kemerle bacağını sıkıştırarak kanı durdurmaya çalıştık” diye konuştu.