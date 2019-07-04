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Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Yenicami mevkiinde gece saatlerinde taksi binen M.D., isimli bir şahıs taksiciyi Erenler ilçesine götürmüş, şahıs taksiciye bıçak çekerek bir miktar para ve eşyalarını gasp ederek kayıplara karışmıştı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Yenicami mevkiinde gece saatlerinde taksi binen M.D., isimli bir şahıs taksiciyi Erenler ilçesine götürmüş, şahıs taksiciye bıçak çekerek bir miktar para ve eşyalarını gasp ederek kayıplara karışmıştı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro amirliği ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına almış, işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilmişti.
Hakim karşısına çıkan 27 adet hırsızlık ve gasp suçu bulunan M.D., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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