Taksiciyi copla dövüp, araçla ayağını ezdiler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, hafif ticari araçtan inen 2 kişi, taksi sürücüsünü yumruk, tekme ve copla dövdü. Çevredeki bir kişi tarafından görüntülenen olay sırasında, saldırganların araçla kaçarken taksicinin ayağını ezdiği, taksideki kadın yolcunun çığlık attığı tespit edildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin ortasında duran taksi sürücüsüyle, hafif ticari araçtaki 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçtan inen 2 kişi, taksiciye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ardından saldırganlardan biri, elindeki copla taksi sürücüsüne defalarca vurdu. Saldırganlar, aldığı darbelerle yere düşen taksiciye vurmaya devam etti. Bu sırada güçlükle ayağa kalkabilen taksi sürücüsü, saldırganların aracına yöneldi ve bagaj kapısını açıp sert bir şekilde kapatarak hırsını almaya çalıştı. Saldırganların copla tekrar vurmaya başladığı taksici yine yere yığıldı. Saldırgandan biri, taksinin camlarına vurarak zarar vermeye çalıştı. Çevreden geçen vatandaşların tepki göstermesi üzerine saldırganlar, araçlarına binip kaçtı. Bir vatandaş olayı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, saldırganların kaçarken araçla taksicinin ayağını da ezdikleri görüldü. Bu sırada taksideki kadın yolcunun çığlık attığı duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

