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Taksiciyi, 'hastamız var' diye çağırıp, para ve cep telefonunu gasbettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

 VAN'ın Edremit ilçesinde, taksi durağını arayıp, 'Hasta var, acil hastaneye gitmemiz gerek' diyerek çağırdıkları taksicinin telefon ve parasını silah zoruyla gasbeden 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Taksiciyi, 'hastamız var' diye çağırıp, para ve cep telefonunu gasbettiler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, taksi durağını arayıp, 'Hasta var, acil hastaneye gitmemiz gerek' diyerek çağırdıkları taksicinin telefon ve parasını silah zoruyla gasbeden 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Olay, 17 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin yakınındaki taksi durağını arayan D.K., "Hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerek" diyerek taksi istedi. Bunun üzerine S.Ç., yönetimindeki taksiyle verilen adrese gitti. Taksiye binen D.K., evinin biraz uzakta olduğunu belirtip, şoförü patika ve ağaçlık bir yola götürdü. Burada yüzü maskeli ve silahlı 4 kişi, taksinin önünü kesti. Şüpleliler, taksi şoförü S.Ç. ile D.K.'nın başına silah dayayarak, cep telefonlarını ve paralarını gasbetti.
S.Ç.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Taksiyi müşteri olarak çağıran D.K'nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede araştırma yaptı. Yapılan titiz çalışmayla D.K. ile olayı gerçekleştiren A.S., M.S., N.B. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 41 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 3 poşu, 2 cep telefonu, 1 otomobil ve 200 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinde plan yapıp taksiciyi ıssız bir bölgeye çekerek olayı gerçekleştirdiklerini, gasbettikleri malzemeleri ve parayı aralarında paylaştıklarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklandı.

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Taksiciyi, 'hastamız var' diye çağırıp, para ve cep telefonunu gasbettilerTaksiciyi, 'hastamız var' diye çağırıp, para ve cep telefonunu gasbettiler

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