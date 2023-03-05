Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması! O anlar kamerada

Olay, Taksim Meydan'da 3 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Taksim'den taksiye binen kadın turist kısa süre sonra inmek istedi. Taksi şoförü alt geçitte otomobili durdurdu.

MÜŞTERİ İLE TAKSİCİ TARTIŞMASI

Taksici kısa mesafenin ücretinin 40 lira olduğunu söyledi. Kadın ise taksimetrede 17 lira yazdığını ve taksimetrede yazan ücreti vereceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile taksici tartışmaya başladı.

Taksi şoförü tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, taksicinin kadının kolundan tutarak polise gideceklerini söylediği, turistin ise ayağıyla taksinin kapısını açık tutarak gitmek istemediğini söylediği görülüyor.

(DHA)

