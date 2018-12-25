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Takside "cinsel saldırı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de daha önceden görüştüğü yabancı uyruklu kadına taksisinde cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, eşinin de tanık olarak dinlenildiği duruşmada tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de daha önceden görüştüğü yabancı uyruklu kadına taksisinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.Ö. ile avukatı katıldı. Müşteki N.M. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Ö.Ö, taksi şoförü olduğunu, Sefaköy'de taksi bekleyen müştekiyi aracına aldığını belirterek, bir süre sohbet ettiklerini ve birbirlerine telefon numaralarını verdiklerini söyledi.

Müştekinin bu görüşmeden 10 gün sonra kendisini aradığını savunan sanık Ö.Ö, olay günü görüştükleri müşteki N.M. ile gittikleri Küçükçekmece'de aracın içinde alkol aldıktan sonra birlikte olduklarını söyledi.

Sanık Ö.Ö, müştekiye yönelik herhangi bir tehdit ve zorlamada bulunmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Duruşmada tanık olan dinlenilen sanığın eşi N.Ö. de olayı duyduktan sonra görüştüğü müştekinin, eşiyle aralarında geçenleri anlattığını, 6 bin lira karşılığında şikayetçi olmayacağını söylediğini savundu.

Tanık N.Ö, müştekinin bu konuyla ilgili kendisine gönderdiği mesajı da okudu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, söz konusu mesajı atan numaranın, müşteki N.M'nin kullandığı numara olduğunu tutanağa yazdırdı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.Ö. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ö.Ö, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "şantaj" suçundan 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı Küçükçekmece taksici

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