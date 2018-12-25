İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de daha önceden görüştüğü yabancı uyruklu kadına taksisinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.Ö. ile avukatı katıldı. Müşteki N.M. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Ö.Ö, taksi şoförü olduğunu, Sefaköy'de taksi bekleyen müştekiyi aracına aldığını belirterek, bir süre sohbet ettiklerini ve birbirlerine telefon numaralarını verdiklerini söyledi.

Müştekinin bu görüşmeden 10 gün sonra kendisini aradığını savunan sanık Ö.Ö, olay günü görüştükleri müşteki N.M. ile gittikleri Küçükçekmece'de aracın içinde alkol aldıktan sonra birlikte olduklarını söyledi.

Sanık Ö.Ö, müştekiye yönelik herhangi bir tehdit ve zorlamada bulunmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Duruşmada tanık olan dinlenilen sanığın eşi N.Ö. de olayı duyduktan sonra görüştüğü müştekinin, eşiyle aralarında geçenleri anlattığını, 6 bin lira karşılığında şikayetçi olmayacağını söylediğini savundu.