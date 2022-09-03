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Takside dehşet anları! Turist kadını indirmeye çalıştı, şoförü darp etti! "Kız arkada iki büklüm ağlıyordu"

03.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu semtinde bir otelden çıkan turist, taksiye bindi. Peşinden gelen bir kişi ise taksi şoförü Nuri Kaplan'a "Beraberiz" diyerek ön koltuğa oturdu. Sonradan gelen kişinin hareket ve söylemlerinden şüphelenen Kaplan, adamı taksiden indirmek isteyince darp edildi. Turist kızın arkada ağlamakta olduğunu ifade eden Kaplan, "Arka kapıyı açıp kızı indirmeye çalıştı. Kız çok korkmuştu" diye konuştu. Dehşet anları anbean görüntülendi.

Olay, Karaköy Necatibey Caddesi üzerinde 31 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, kadın turist otelden çıkarak taksiye bindi. Bu sırada arkadan gelen bir kişi de şoföre 'Beraberiz' diyerek taksinin ön koltuğuna oturdu. Kadın turist İstanbul Havalimanına gideceğini söyledi. Bir süre gittikten sonra ön koltukta oturan kişi arkadaki turisti rahatsız etmeye başladı.

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"TAKSİCİYE YUMRUK ATTI"

Durumdan şüphelenen şoför, turiste önde oturan kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. Tanımadığını söyleyince rahatsızlık veren kişiyi arabadan indirmek istedi. Sonradan taksiye binen kişi, turisti taksiden indirmek isteyince taksi şoförü olaya müdahale etti. Şoför ile turisti çekiştirmeye çalışan kişi arasında arbede yaşandı. Peş peşe yüzüne yumruk yiyen taksici darbedildi. Araya girenlerin yardımıyla kavga sona erdi. Taksi şoförü gözünde oluşan açılmaya rağmen saldırgana karşı kadın turisti koruyup kadını havalimanına götürdü. Daha sonra Karaköy Polis Merkezine giderek turisti rahatsız eden ve kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"ŞÜPHELENDİM"

Taksi şoförü Nuri Kaplan olayı şöyle anlattı:

"Ben otelden misafirimi aldım. Araba ile tam hareket edecekken 30 yaşlarında bir erkek 'Bir dakika beraberiz' diyerek arabaya bindi. Arkada oturan kadın da Avrupalı bir turist. Türkçe bilmiyor, İngilizce konuşuyordu. Kızla konuşmaya başladı. Kızın nereye gideceğini öğrenmeye çalışıyordu. Kızdan İstanbul Havalimanı'na gideceğini öğrendi. Bana da 'Sür yoluna devam et' dedi. Ben şüphelendim.

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"KIZA 'BU BENİM BABAM' DEDİ"

"Kızı oyalamaya çalışıyordu. Kız, arabaya binen kişiye 'Siz kimsiniz?' dedi. Kıza 'Bu benim babam. Beni bir yere bırakacak' dedi. Ben de 'Sen Kimsin?' diye sordum. 'Sen bu kızı tanımıyorsun' dedim. 'Ben bu kızı tanıyorum sen işine bak, sür' dedi. Ben de otel görevlisini arayıp kıza çocuğu tanıyıp tanımadığını sordurttum. Kız da çocuğu tanımadığını söyledi. Kalabalık bir noktaya gelince durdum. Bana kabadayılık yaptı. Taksiden inmedi. Kapıyı açarak aşağıya indirdim. Tam o anda arka kapıyı açıp kızı indirmeye çalıştı. Kız zaten arkada iki büklüm ağlamaktaydı. Çok korkmuştu. Ben de dayanamayıp müdahale ettim. Aramızda arbede yaşandı. Kimse yardım etmedi. O arbedede de gözüme birkaç tane yumruk geldi. Rapor alarak o kişiden şikayetçi oldum.

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"TÜRKÇE BİR KELİME BİLMEYEN KIZI ZORLA İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

"Ben yolcumu korumaya çalıştım. İlk başta bizimle yolculuk yapmaya çalıştı. Niyeti neydi anlayamadım. Devam etseydik yolda başımıza ne gelecekti bilemiyorum. Benim yerimde kim olsa o kızı orada yalnız bırakmazdı. Çünkü yolcu bize emanet. Orada bir zorbalık var. Türkçe bir kelime bilmeyen kızı zorla indirmeye çalıştı. Belki belinde silah veya bıçak vardı. Belki de madde etkisindeydi. Ben bu zorbalığa karşı durdum.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
turist taksi
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