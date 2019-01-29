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Takside doğum iddiasına yalanlama

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında çıkan ‘Dargeçit ilçesinde doğumlar takside yapılıyor, doğumları şoför yaptırıyor’ haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında çıkan ‘Dargeçit ilçesinde doğumlar takside yapılıyor, doğumları şoför yaptırıyor’ haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Dargeçit ilçesinde doğumların takside şoför yardımı ile yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Dargeçit Devlet Hastanesi’nin 25 yatağa sahip ilçe entegre hastanesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Yavuz, hastanelerinde şu anda 11 pratisyen hekim, 2 uzman hekim, 8 aile hekimi, 9 ebe, 3 diş hekimi, 24 hemşire, 6 tane de aile sağlığı elemanı ile hizmet verildiğini söyledi. Uzm. Dr. Yavuz, “İlçemizdeki gebeler, hastanemizde görevli ebeler tarafından takip edilmekte ve normal doğumlar hastanemizde gerçekleştirilmektedir. Kadın doğum uzmanı müdahalesinin gerektiği durumlarda ise hastalarımız ambulans ile 20 dakika mesafede bulunan Midyat Devlet Hastanesi’ne ebe eşliğinde nakledilmektedir.

“Kayıtlarda araçta gerçekleşmiş doğum vakası yok”
Kayıtlarda şu ana kadar araçta gerçekleşmiş doğum vak’ası bulunmadığını kaydeden Uzm. Dr. Yavuz , “İlçede doğumlar takside yapılıyor, doğumları şoför yaptırıyor iddiaları tamamen gerçek dışıdır. 150 yataklı Midyat Devlet Hastanemizde ulaşımda sıkıntı yaşama olasılığı olan gebelerimizin doğumlarını hastanede yapabilmeleri için anne oteli hizmeti verilmektedir. Doğumdan önce hastaneye yatırılan gebeler, zamanı geldiğinde hastanede doğum yapmaktadır. Mardin Devlet Hastanesi’nde çocuk endokrin uzmanımız görev yapmakta, haberde yer alan çocuk endokrin uzmanı olmadığı için Diyarbakır’a gidiliyor iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

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