Takside gasp iddiası

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, İsveçli turisti gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ekim'de İsveç uyruklu O.M, Sultanahmet Meydanı'ndan Şişli'ye gitmek için annesiyle bindiği taksinin şoförünün, 5 bin İsveç kronu ile annesine ait 300 avroyu gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksinin geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Taksinin plakasını belirleyen polis, aynı taksiyi kullanan şoförler T.Ş, E.B ve H.D'yi gözaltına aldı.

O.M, emniyette şoförlerden T.Ş'yi teşhis etti. E.B ve H.D, savcılık talimatıyla emniyetten, T.Ş ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsveçli turist O.M ile annesinin ticari taksiye bindiği görülüyor.

