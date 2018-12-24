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Takside gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

Sakarya'da şoförünü gasbettiği taksiyle kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Sakarya'da şoförünü gasbettiği taksiyle kaçtığı öne sürülen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, S.K. (25) bindiği takside bıçak zoruyla şoförün üzerinde bulunan 40 lira ve iki cep telefonunu aldı. Daha sonra şoförü taksiden indiren S.K. kaçtı.

Taksi şoförünün durumu bildirmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, taksi Erenler ilçesinde bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli S.K'yı yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, gasbedilen bir cep telefonu ve taksi ruhsatı ele geçirildi.

"Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
gasp sakarya ticari taksi

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