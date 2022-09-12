Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları! Telefonundaki görüntüleri böyle sildi: ‘Benim özelim var’

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini iddia etti. Görüntülerde sürücünün fotoğrafları göstermek istememesi, kadınların "İmdat" diye bağırarak polislere seslenmesi ve bunun ardından şoförün polisin 'dur' ihtarına uymaması kameraya yansıdı.

POLİSİN DUR İHTARINA DA UYMADI

Yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Kadınlar ise ‘Telefonunu polise göstermek zorundasın’ derken yolda gördükleri polislerden yardım istedi. Polisleri karşısında gören taksici ise durmadan yoluna devam ederek ‘beni karalamayın’ diyerek kadınların söylemlerine de aldırış etmedi. Taksideki kadın yolcular taksicinin telefonundaki görüntüleri sildiği anları anbean görüntülerken ‘Silmesene ya ne yapıyorsun, videoyu silmesene. Siliyor. Yardım edin. Polisten mi kaçıyorsun delirdin mi sen ya’ şeklinde ifadelerle taksiciye engel olmaya çalıştılar.

Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri sildiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislere şikayette bulundu.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Bu anlar anbean yolcular tarafından kaydedildi. Görüntülerde şoförün yolcuların "İmdat" diye bağırmasına rağmen durmaması ve daha sonra bir polisin taksiyi takip ederek aracı durdurması da kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Görüntüler İstanbul Duysun isimli Twitter sayfasında paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. Sayfanın paylaştığı bilgiye göre, taksiciye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup, tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.

