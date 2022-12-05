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Takside ilginç kavga! Taksici 'Mikroplarla uğraşamam' dedi: Nisan ayında çekilmiş bir başka video daha var...

05.12.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisinde takside garip bir olay yaşandı. Taksiyle seyir halinde olan Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın, iddialara göre camı açtığı için üşüdüğünü söyleyip kendisini uyaran taksicinin önce hakaretlerine ardından da yumruklu saldırısına uğradı. Genç kadının geçtiğimiz nisan ayında da yine iddialara göre Avrupa Yakası’na geçmek istemeyen taksici tarafından zorla araçtan indirilmek istendiği ortaya çıktı. Her iki olay kameralara yansıdı

Takside ilginç kavga! Taksici 'Mikroplarla uğraşamam' dedi: Nisan ayında çekilmiş bir başka video daha var...

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte bir taksiye bindi. İddiaya göre, kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.

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"MİKROPLARLA UĞRAŞAMAM"

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” de diyen taksici iddialara göre o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

AVRUPA YAKASI’NA GEÇMEK İSTEMEYİNCE İNDİRMEK İSTEMİŞ

Öte yandan genç kadının geçtiğimiz nisan ayında da iddialara göre Kağıthane’deki evine gitmek için Üsküdar’dan bindiği bir taksinin sürücüsüyle arasında sürücünün Avrupa Yakası’na geçmeyeceğini söylemesi yüzünden tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

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Sürücünün kadını araçtan indirmeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. Kadının bu olayla ilgili de şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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(İHA)

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Taksici kavga taksi e5 karayolu

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