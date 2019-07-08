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Takside sarkıntılığa 5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de aracına binen V.K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de aracına binen V.K. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan taksi şoförü Halil D. (68), eylemi 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Şubat ayında merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, taksi şoförü Halil D, evine gitmek için aracına binen V.K. adlı kıza elle tacizde bulundu. V.K.'nın çığlık atarak bağırması üzerine Halil D. aracı durdurdu. V.K, taksiden inip yol üzerinde duran başka bir taksiye binip, polise merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Halil D, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Halil D, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçundan açılan davanın karar duruşmasında hazır bulundu. Mağdur kız ise duruşmada yer almadı. Tanık olarak dinlenen taksi şoförü M.S, "Kız arabamın önüne atıldı, 'taksici bana tecavüz edecek' diye ağlayarak, arabama bindi. Bu sırada sanık da geldi, mağdur kız 'beni ona verme' dedi. Ben de mağdur kızı polise götürdüm, bu sırada mağdur kız taksicinin kendisine elle tacizde bulunup, öptüğünü anlattı" dedi.
Sanık Halil D. ise son savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Böyle bir suç işlemedim, beraatımı istiyorum" dedi. Sanık avukatının Mobese kameralarına bakılarak mağdurun takside arkada mı önde mi oturduğunun tespit edilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil D'ye, eylemi 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verirken, indirim uygulamadı. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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