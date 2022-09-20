Taksideki yeni oyun inanılmaz! Zorla kabul ettiriyorlar…

Taksi bulma sorunu özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde devam ederken tepki çekecek bir uygulamanın daha devreye alındığı öğrenildi. İstanbul ve Ankara’da hizmet veren bir taksi çağırma uygulaması “Taksimetre Aç-Gel” özelliğini devreye soktu. “Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurulan özellik tepki topladı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde uygulama test edildiğinde ise bu durumdaki haksız kazanç ortaya çıktı.

40 TL YERİNE 70 TL İSTENDİ

Yenişafak gazetesinin haberine göre; söz konusu uygulamada uzun bir arayıştan sonra, ‘Trafik yoğun olduğu için aracın olmadığını, daha kolay erişim için “Taksimetre Aç-Gel” butonuna tıklamanız gerektiği’ uyarısı yapılıyor. Daha sonra ise ‘Sürücünün taksimetreyi açarak gelmesi’ seçeneği seçildiğinde sürücü anında gelmeyi kabul ediyor ve 2 km uzaklıktaki konumdan, on beş dakika içerisinde konuma geliyor. Normalde 40 TL’ye gidebilecek lokasyona ise bu seçenek ile birlikte 70 TL gibi bir ücret isteniyor.



