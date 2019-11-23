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Taksideki yolcunun cep telefonunu kapkaç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda taksinin penceresinden elini uzatarak yolcunun cep telefonunu kapkaç yapan şahıs, bu kadarına da pes dedirtti.

Beyoğlu’nda taksinin penceresinden elini uzatarak yolcunun cep telefonunu kapkaç yapan şahıs, bu kadarına da pes dedirtti. Zanlı, polis ekiplerince yakalanırken kapkaç anları kameralara yansıdı.
Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olayı pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre Safwa H. isimli bir kişi taksiye binerken Safwa H. tam taksinin kapısını kapattığı sırada araca yaklaşan bir zanlı, taksinin penceresinden elini uzatarak Safwa H.’nin cep telefonunu kapkaç yaptı.
Bu kadarına da pes dedirten kapkaç olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheli ve zanlıdan telefonu satın alan bir şahıs yakalandı.
Şaşkına çeviren kapkaç olayı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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