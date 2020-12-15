Taksiden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde 1 kilo 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir taksiyi durduran ekipler, araçta 2 adet vakumlu poşet içerisinde 1 kilo 25 gram Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para ele geçirdi. Konu ile ilgili M.G. ve R.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri de uyuşturucu ile mücadelelerini kararlılıkla devam ediyor.



