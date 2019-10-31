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Taksiden indirilen İranlı yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’da şüphe üzerine durdurulan bir taksinin yolcusunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Taksiden indirilen İranlı yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Zeytinburnu’da şüphe üzerine durdurulan bir taksinin yolcusunda uyuşturucu madde ele geçirildi. İranlı yolcunun, söz konusu maddeyi pantolon kemerine gizlediği belirtildi. Öte yandan, zanlının itirafı üzerine arama yapılan adreste de uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, 14 Ekim’de yaşandı. Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veliefendi Mahallesi Semiha Şakir Caddesi’nde ilerleyen bir taksideki yolcuda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ticari aracı durdurarak takside bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.(33)’yı gözaltına aldı. İranlı Harouni K.’nın üzerinde arama yapan polis, şüphelinin kemerinin altına gizlenmiş 124 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İtiraf etti, yeni uyuşturucu maddeleri bulundu
Hadi Harouni K., uyuşturucu maddeyi temin ettiği yeri polis ekiplerine itiraf etti. Emniyet güçleri, operasyonun devamında verilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda İran uyruklu Parviz E.(33) ile Mohammad Javad E.(31) adlı 2 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça daralı ağırlığı 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin TL ve 750 Euro para ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Ekim’de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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