Taksilerde en çok cep telefonu unutuluyor

İzmir’deki taksilerde geçen sene bin 387 eşya unutulurken, listenin başında ise cep telefonu var. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için yoğun çaba harcıyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının kayıtları, vatandaşların dalgın ve unutkanlığını gözler önüne seriyor. Kent merkezinde hizmet veren taksilerde 2018’de bin 387 eşya unutuldu. Bunlar arasında şemsiyeden kıyafete, kitaptan cüzdana yok yok. Listenin ilk sırasında cep telefonu geliyor. Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla özel bir ekip günün 24 saati aralıksız görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri değerlendiriliyor, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip süratle teslim ediliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, en çok eşya unutulan yerlerden birinin taksiler olduğuna dikkat çekiyor. Anık, vatandaşı mağdur etmemek için teknolojiyi de kullanarak titizlikle çalıştıklarını, araçlarda bırakılanları teslim ederek Türkiye’ye örnek olduklarını dile getirdi. Anık, "Hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde biliyoruz. Böylelikle düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu tespit ediyoruz. Zaten çoğu zaman şoför arkadaşlarımız daha vatandaşlardan bildirim gelmeden bunları bulup bize iletiyor. Gözden kaçan ya da aracın koltuk altı gibi bölümlerine düşenlere de takip sistemimizle kısa süre içerisinde ulaşıyoruz" dedi.

