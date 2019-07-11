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Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Taksilerde başlatılan indi-bindi ücreti uygulamasının kısa mesafelerde yolcu almama problemine çözüm sağlamadığını belirten vatandaşlar ve tüketici örgütlerinin temsilcileri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatleri, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını vurguluyor - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: - "Hiçbir taksici 'arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum' diye bir mazeret beyan edemez. Bankaya saat 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler" - "Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda" - TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal: - "(İndi-bindi ücreti) Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikayetler her geçen gün artarak devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Taksilerde özellikle kısa mesafelerde yolcu alınmamasına çözüm olarak getirilen indi-bindi ücreti çözüm olmadı. Vatandaşlar ve tüketici dernekleri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatlerinde, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını belirtiyor.

Taksiler konusunda dile getirilen şikâyetlerin başında gelen kısa mesafede yolcu almama problemine çözüm olarak 2017'de uygulanmaya başlayan ve hâlihazırda 10 TL olan indi-bindi ücretine ilk dönemde tüketicilerden ciddi itirazlar gelse de kısa mesafe ve benzeri problemlerin çözümüne katkı sunacağı düşünülmüştü.

Ancak aradan geçen sürede taksicilerin kısa mesafede indi-bindi uygulamasına rağmen yolcu almamayı sürdürdüğü belirten vatandaşlar, problemin çözümü noktasında bir gelişme sağlanamadığını kaydediyor.

Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde (işe gidiş ve iş çıkışı), turistlerin bulunduğu ve kalabalık bölgelerde, yağmurlu havalarda tüm ısrarlara rağmen taksicilerin istisnalar hariç yolcu almamayı sürdürdüğünü vurguluyor.

Bu alanda kesin çözüm talep eden vatandaşlar, denetimlerin ve cezaların artırılması, yolcu almayanlara caydırıcı cezaların getirilmesini talep ediyor.

- "Taksici müşteriyi istediği yere götürmemezlik yapamaz"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, hiçbir taksicinin, "arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum" diye bir mazereti olmayacağını belirterek, "Bankaya 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler. 17.00'de veya 1-2 dakika kala kapı kilitlenir, içerideki müşterilerin işlemi bitene kadar beklenir. Veya marketler 22.00'de kapanıyorsa siz içerideyseniz ve 22.02'de kasaya gittiğinizde hizmet verilmemesi gibi bir şey olamaz." dedi.

Ağaoğlu, "Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda. Ancak burada emekçiler değil yüksek gelir hedefleyen plaka sahipleri kabahatli." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıl önce taksi plakalarının açık artırmayla satışa çıkarıldığını, o günden bu yana sisteme yeni plaka girmediğini dile getiren Ağaoğlu, "Yaklaşık 18 bin civarında tahditli plaka var İstanbul'da. Bunun bir düzene girmesi lazım. Piyasada rekabet olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, plaka sahiplerinin taksi şoförlerinden yüksek gelir beklediğini, günlük bedelle çalışan şoförlerin bu yüzden daha fazla para kazanma hırsına sahip olduğunu belirterek, bu şoförlerin hangi şartlarda çalıştığının da denetlenmesi gerektiğini savundu.

- "Aracın değişim saatiyse müşteriyi ya hiç almamalı, aldıysa götürmeli"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, kısa mesafeye gidecek yolcuların alınmaması problemine çözüm olarak indi-bindi ücretinin getirildiğini belirterek, kendilerinin bu uygulamaya ilk günden beri karşı çıktıklarını söyledi.

Koçal, "Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikâyetler her geçen gün artarak devam ediyor." diye konuştu.

Taksicilerin özellikle 14.00-16.00 saatleri arasında şoför değişimi gerekçesiyle gideceği yeri beğenmediği yolcuları almadığını dile getiren Koçal, "Bu konudaki sıkıntıları bizzat ben dahi yaşıyorum. Taksici araç bekleyen yolcunun yanında duruyor, onu alıyor, gideceği yeri duyduğunda beğenmiyorsa değişime gittiğini söylüyor." dedi.

Koçal, taksicilerin böyle bir hakkı olmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer değişime gidiyorsa hiç durmayacak veya yolcuyu aldığında gideceği yeri duymadan 'Ben şuraya gidiyorum yol üzeriyse alabilirim.' diyecek. Bu taksicinin ana hizmeti, bu hizmeti sunmuyor ya da ayıplı sunuyor. Ayrıca taksi plakalarının tahditli olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre taksicilik şartlarını yerine getiren herkes aracıyla bu işi yapabilmeli veya başka çözümler getirilmeli. Denetimler ve cezalar artırılmalı."

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Anahtar Kelimeler:
indi-bindi ücreti Taksi

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