Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Taksilerde özellikle kısa mesafelerde yolcu alınmamasına çözüm olarak getirilen indi-bindi ücreti çözüm olmadı. Vatandaşlar ve tüketici dernekleri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatlerinde, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını belirtiyor.

Taksiler konusunda dile getirilen şikâyetlerin başında gelen kısa mesafede yolcu almama problemine çözüm olarak 2017'de uygulanmaya başlayan ve hâlihazırda 10 TL olan indi-bindi ücretine ilk dönemde tüketicilerden ciddi itirazlar gelse de kısa mesafe ve benzeri problemlerin çözümüne katkı sunacağı düşünülmüştü.

Ancak aradan geçen sürede taksicilerin kısa mesafede indi-bindi uygulamasına rağmen yolcu almamayı sürdürdüğü belirten vatandaşlar, problemin çözümü noktasında bir gelişme sağlanamadığını kaydediyor.

Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde (işe gidiş ve iş çıkışı), turistlerin bulunduğu ve kalabalık bölgelerde, yağmurlu havalarda tüm ısrarlara rağmen taksicilerin istisnalar hariç yolcu almamayı sürdürdüğünü vurguluyor.