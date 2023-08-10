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Taksilere ücretlerine yüzde 51.52'lik zam yapılmıştı: İstanbul'da taksimetre güncellemesi kuyruğu 4 gün önceden başladı!

10.08.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UKOME'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrası taksi ücretlerine yüzde 51.52'lik bir zam yapılmıştı. 14 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri Bağcılar'daki firmaya akın etti.

Taksilere ücretlerine yüzde 51.52'lik zam yapılmıştı: İstanbul'da taksimetre güncellemesi kuyruğu 4 gün önceden başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücretini 12.65 liradan 19.17 liraya, kısa mesafe ücretini 40 liradan 70 liraya, taksi mesafe ücretini kilometre başına 8.51 liradan 13.75 liraya yükseltmişti.

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Taksimetre güncellemelerini gerçekleştirecek firma yetkilileri yoğunluğun 4 gün öncesinden başladığını belirterek 24 saat çalışarak taksicileri bekletmeden işlemleri bitireceklerini belirtti.

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"TAKSİMETRE GÜNCELLEMESİ MAKSİMUM 5 DAKİKA SÜRÜYOR"

Taksimetre güncelleme firması çalışanı Servet Özdemir, “Karar çıktıktan sonra yürürlüğe başlıyoruz. Normalde 14 Ağustos itibariyle başlıyor. Biz şimdiden başladık. Şu an tarife güncellemeleri yapıyor ama kademeli tarife. Pazar akşamı saat 24.00'dan itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak. Şu an tarife güncelleme yaptıktan sonra eski fiyattan, pazar akşamına kadar çalışmaya devam edecekler; ama bu süre zarfında Pazar akşamından itibaren yürürlüğe gireceği için bir anda Pazartesi'den binlerce araç aynı anda taksimetre kuyruğuna gelmeyecek. Şu an birkaç günlük süre zarfında taksici hem sıra bekliyor hem iş yerinden geri kalmıyor. Hem İstanbul trafiğine engel olmuyor. Şu an ortalama bir araç geldiği zaman sıraya girdiği zaman maksimum yarım saat içerisinde taksimetresi güncellenmiş halde buradan çıkıp gidebiliyor. Burada içerideki işlem 2 dakika dışarıdaki işlem ortalama 3-4 dakika sürüyor. Maksimum 5 dakika içerisinde taksimetresi güncellenmiş halde buradan çıkıp gidebiliyor." dedi. Yoğunluk beklediklerini söyleyen Özdemir, "Yoğunluk bekliyoruz. Yoğunluk parça parça oluyor zaten. Biz dünden beri çalışıyoruz dün akşam 7'den itibaren başladık biz. Gece zaten kapatmıyoruz. Bu gece de kapatmıyoruz 24 saat çalıştığımız için yoğunluğu bölmüyor. Çünkü dükkanı kapattığımız zaman biriken araçlar oluyor ister istemez. Sürekli aktif olduğumuz için yoğunluk yaşamıyoruz. Üç ekip çalıştığımız için ortalama dakikada 30-40 araç çıkartabiliyoruz. O yüzden yoğunluğun çoğunu azaltmış oluyoruz. İnşallah pazar gününe kadar tamam bitmiş olacak. Pazar akşamı herkes yeni fiyattan çalışıp işine başlamış olacak" dedi.

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"MUHTEMELEN BİZİM İŞLERİMİZ DE BİRAZ DÜŞECEKTİR"

Taksici Mehmet Ali Hoş, “İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Fakat aşırı şekilde bu mazot fiyatlarından ötürü kazançlarımız çok düştü. Böyle devam ederse artık para kazanacak duruma gelemeyeceğiz. Biliyorsunuz ülkede eğer mazota akaryakıta zam geliyorsa bu iğneden ipliğe, işte sudan soğana, domatese kadar herşeye zam gelecek demektir. Bu da insanları kötü etkileyecek. Muhtemelen bizim işlerimiz de biraz düşecektir ama yapacak bir şey yok. Yetersiz çünkü bu akşam gene zam gelecekmiş akaryakıta. Nasıl dayanacağız buna bilmiyorum. Şu anda güncellemeye geldim işte yolum bu tarafa düşmüştü. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

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"YAKIT FİYATLARINDAN DOLAYI ZAM YETERLİ DEĞİL"

Beytullah Demircan ise, yakıt fiyatları yükseldiği için zammın yeterli olmadığını belirterek, "Yakıt fiyatları yükselirse hiçbir esprisi kalmayacak bu zammın. Zam çok yeterli değil yakıt fiyatlarından dolayı. Çok yoğun oluyor. Saatlerce beklediğimiz oluyor. Bu sefer boş. Onun için önceden halledelim diye geldik. Pazar gecesi otomatik geçecek taksimetre" ifadelerini kullandı.

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GÜNCELLEMEK 1850 TL

Bir taksinin fiyat güncelleme işlemi 5 ile 10 dakika arasında zaman alıyor. Taksimetre güncelleme fiyatı ise bin 850 lira. Taksimetre güncelleme işlemlerinde kredi kartı geçmiyor. Güncellenen taksimetreler 14 Ağustos'tan itibaren işleyecek. (DHA)

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İstanbul taksi UKOME Taksimetre

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