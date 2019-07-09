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TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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