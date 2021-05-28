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Taksim Camii açılıyor! | Taksim Camii nerede? Taksim Camii'ne nasıl gidilir?

28.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında ilk temeli atılan ve bir süredir inşasına devam edilen Taksim Camii’nin inşaatı tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan camiyi, birçok insan ziyaret ediyor. Bugün kılınan ilk namaz ile beraber ibadete açılacak olan Taksim Camii, mimari özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

Taksim Camii açılıyor! | Taksim Camii nerede? Taksim Camii'ne nasıl gidilir?

2017 yılından beri inşası devam eden Taksim Camii’nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 28 Mayıs itibariyle ibadete açılan camide, ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Taksim Camii, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de imzası bulunan Şefik Birkiye ve Selim Dalaman tarafından tasarlandı.

SADECE CAMİİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA KONFERANS VE SERGİ SALONU

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İlk temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve 4 yıl süren inşaat sonucunda, çalışmaları tamamlanan Taksim Camii, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla ibadete açılacak. Taksim Camii’nin yapımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de mimarları olan Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzaları bulunuyor.

Taksim Camii, 2 bin 575 kişilik kapasitesi ile büyük bir cemaati ağırlayabilecek kapasitede. Koronavirüs tedbirlerinin olmadığı saatler arasında, Taksim Camii birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

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Taksim Camii’nin girişinde, abdesthanelerinde, zemininde ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motifleri bulunuyor. Yapılan yeni Taksim Camii’si sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda konferans ve sergi salonu olarak da kullanılacak.

TAKSİM CAMİİ NEREDE?

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Taksim Camii, İstanbul’un Taksim ilçesinde yer alıyor. Açık adresi ise; Gümüşsuyu / Taksim Caddesi / 2B / 34437 Beyoğlu’dur.

Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenler ise;

• 32 T / Cevatpaşa – Taksim Hattı
• 46 Ç / Kağıthane / Çağlayan Hattı
• 48 T / Hamidiye Mahallesi / Taksim Hattı
• 55 T / Gaziosmanpaşa – Taksim Hattı
• 66 / Gülbağ – Eminönü Hattı
• 72 T / Yeşilköy – Taksim Hattı
• 92 T / Bağcılar Devlet Hastanesi – Taksim Hattı
• SG-2 / Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı
• Marmaray
• M2 – Metro Hattı
• D-11 / D-31 / D-36 dolmuş hattı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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