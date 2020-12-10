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  4. Taksim Camii duvarına çıkıp jiletle kendini kesti

Taksim Camii duvarına çıkıp jiletle kendini kesti

10.12.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak, bin 500 lira borcu bulunduğunu bağırarak, elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar veren kişi ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.

Taksim Meydanı'ndaki yapımı devam eden caminin bahçe duvarı üzerine bugün saat 16.30 sıralarında çıkan soyadını söylemeyen Ramazan adlı kişi, bin 500 lira borcunu ödeyemediğini bağırarak, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde gelen müzakereci polisler bu kişiyi duvardan inmeye ikna etti.

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Bölgeye gönderilen merdivenli itfaiye aracının sepetine binen Ramazan, indirilerek Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu olayı görüntülemek ve ne olup bittiğini izlemek isteyenler kalabalık oluştururken polisler sık sık meraklılara Koronavirüs tehdidini hatırlatarak sosyal mesafe kuralına uyma ve burada beklememeleri konusunda uyardı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yeni moda dolandırıcılık! benimde borcum var ama,adam gibi çalışıp ödüyorum.
millet aç kendini kesip yiyor haber başlığı bu olması lazım
Bırakın ellemeyim kessin kendini.. yiyosa şah damarını kessin artis.. işimiz gücümüz yok sizlemi uğraşcaz

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