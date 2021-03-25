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Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte açılış tarihi

25.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de 4 yıl önce temeli atılan caminin Ramazan ayı içinde ibadete açılması beklenirken, gelinen son nokta kare kare paylaşıldı. İhtişamlı camide otopark, konferans ve sergi salonlarına da yer verildi. İşte yapımında sona yaklaşılan Taksim Camii'nin son hali...

Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte açılış tarihi

2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.

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6 LEVHANIN İLKİ ASILDI

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı asıldı, diğer levhaların montajı için ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca asılacak diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

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TAŞ VE AHŞAP KAPLAMADA SONA GELİNDİ

Öte yandan camide kullanılacak halıların rengi belirlenerek siparişi verildi ve imalatı sürüyor.

Caminin mihrabının yapımı sürürken taş kaplama işçiliğinde de sona yaklaşıldı. Ayrıca minberdeki taş kaplama işlerine başlanıldı.

Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken caminin elektrik ve mekanik testleri yapıldı.

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ANA KAPI ÇELİKTEN YAPILIYOR

Caminin içerisinde yer alan kapıların montajına başlanırken çelikten yapılan ana kapı da yakın zamanda yerine takılacak.

Yüzde 99'u tamamlanan caminin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.

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AA

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