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Taksim Camii'nin dev avizesi ile kapısının kasası takıldı! Ramazan'ın son cuması açılacak

21.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de yapımı devam eden caminin 20 metre yüksekliğinde 12 metre çapındaki dev avizesi ile 7 metre yüksekliğindeki kapısının kasası takıldı. Caminin Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanıyor.

Taksim'de yapılan ve Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan caminin inşaatında sona yaklaşıldı. Caminin 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi takıldı. Avizenin elektrik testleri yapıldı.

KAPININ ÇERÇEVESİ TAKILDI

Caminin ana girişi için yapılan 7 metre yüksekliğinde, 3 metre enindeki çelik kapının kasası da takıldı. Kamyonla getirilen kasa, vinçle indirildikten sonra kalabalık bir ekip tarafından yerine monte edildi.

İNCE BOYAYA BAŞLANDI

Öte yandan cami içine inşaat için kurulan iskeleler sökülüp, boyama işlemlerindeki ince işçiliğe geçildi. Namaz alanının ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı.

Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20. ve 24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103. ayeti yazıldı.

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VAAZ KÜRSÜSÜNÜN TAŞ KAPLAMASI BİTTİ, SÜSLEME BAŞLADI

Caminin mihrabının üst bölümünün yapımı bitirilirken, mihrabın zemin bölümünde çalışmalar sürüyor. Mihrabın yazılı bölümü ise tozdan etkilenmemesi için naylonla kapatıldı. Minberde ise taş kaplamalar tamamlandı. Taş kaplamalarda süsleme çalışmalarına geçildi. Vaaz kürsüsünün taş kaplaması da bitti ve süsleme başladı.

Cami içinde tamamlanan bölümlerde ise, temizlik çalışmaları başladı. Çalışmaların sürdüğü caminin bahçesindeki mermerlerin döşeme işi ise tamamlanmak üzere.

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2 BİN 250 KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı. 2 bin 482 metrekare arsanın yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edilen camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Konferans ve sergi salonları yer alacak olan caminin minare yüksekliği 61 metre olacak. Bu yükseklik çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Caminin ayrıca 165 araçlık otoparkı da bulunacak.

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(DHA)

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