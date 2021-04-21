Taksim Camii'nin dev avizesi ile kapısının kasası takıldı! Ramazan'ın son cuması açılacak

Taksim'de yapılan ve Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan caminin inşaatında sona yaklaşıldı. Caminin 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi takıldı. Avizenin elektrik testleri yapıldı.

KAPININ ÇERÇEVESİ TAKILDI

Caminin ana girişi için yapılan 7 metre yüksekliğinde, 3 metre enindeki çelik kapının kasası da takıldı. Kamyonla getirilen kasa, vinçle indirildikten sonra kalabalık bir ekip tarafından yerine monte edildi.

İNCE BOYAYA BAŞLANDI

Öte yandan cami içine inşaat için kurulan iskeleler sökülüp, boyama işlemlerindeki ince işçiliğe geçildi. Namaz alanının ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı.

Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20. ve 24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103. ayeti yazıldı.

VAAZ KÜRSÜSÜNÜN TAŞ KAPLAMASI BİTTİ, SÜSLEME BAŞLADI

Caminin mihrabının üst bölümünün yapımı bitirilirken, mihrabın zemin bölümünde çalışmalar sürüyor. Mihrabın yazılı bölümü ise tozdan etkilenmemesi için naylonla kapatıldı. Minberde ise taş kaplamalar tamamlandı. Taş kaplamalarda süsleme çalışmalarına geçildi. Vaaz kürsüsünün taş kaplaması da bitti ve süsleme başladı.