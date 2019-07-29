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TAKSİM CAMİİ VE AKM İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

TAKSİM Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Ersan SAN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden yapım çalışmaları havadan görüntülendi.
Taksim'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Camideki çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yine Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan opera binasında da çalışmalar devam ediyor. 2018 yılının Şubat ayında yıkımla başlanan çalışmalarda opera binası yükselmeye başladı. Her iki yapının inşaatında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Camii ve AKM'de devam eden inşaat çalışmalarının havadan görüntüleri

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