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Taksim Camii’nin minarelerinin külahları yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’nin minareleri tamamlanıyor.

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi.

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı. Caminin silueti tamamen ortaya çıkarken minarelerinin külahları da vinç yardımı ile yerleştirildi. Cami inşaatının gelinen son durumu havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde yapımı devam eden caminin ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin aynı karede yer alması Beyoğlu’nun kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi. Caminin minarelerinin külahları vinç ile yerleştirilirken vatandaşlar o anların telefonlarıyla kayıt etti. Külah yerleştirme işlemleri sırasında minarenin üstünde bulunan işçiler milimetrik sapma olmaması için yerleştirme tamamlanana kadar bekledi. Yerleştirme işlemi biterken işçiler külahın içinde kontrolleri gerçekleştirdi.

2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden cami tamamlandığında, modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadet etmesine imkan sunulacak. Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "2017 yılının 17 Ocak günü temel atmayla cami inşaatı başladı. O tarihten bu yana çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada cami tamamlandığında 2 bin 500 kişilik cemaat namaz kılabilecek. Altta 115 araçlık otopark var. Bölge için çok önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Ana kubbenin üzerine dış kaplamanın altına gelecek şekilde ahşap kaplamalar şuanda yapılmakta. İki minareden oluyor camimiz. Bunların da minare alemleri vinç yardımıyla yerlerine takıldı. Bundan sonra da ince işçilikleri tamamlanarak bu cami bitecek ve insanımızın hizmetine devam edecek" dedi.

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