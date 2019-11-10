HABER

Taksim Camisi 2020'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı bitti, yıl sonu itibariyle tamamlanacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak" - "Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yıl sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90'ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

AA muhabirine, caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Yıldız, ''Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak.'' diye konuştu.

Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

''Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yıl sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Tabii bunlar ince işçilik olduğu için içeride yapılacak olan düzenlemeler biraz zaman alacaktır. Çünkü caminin Taksim'e yakışan bir estetik ve zarafette olması gerekiyor. Buraya yerli yabancı pek çok misafirimiz gelecek, camiyi ziyaret edecekler. Cami ibadet mekanının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak.''

Beyoğlu'nun önemli bir yer olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerini, ''Taksim, kilisesiyle, camisiyle, bütün inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının kendisini ifade ettiği bir yer. Taksim Camisi de bu anlamda tamamlayıcı bir unsur olacak." diye tamamladı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Sarp kayalarda Ata'ya saygıSarp kayalarda Ata'ya saygı
Sebze meyve atıklarının gübreye dönüşme yolculuğu görüntülendiSebze meyve atıklarının gübreye dönüşme yolculuğu görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dış cephe inşaat Mermer Taksim Camisi

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.