Taksim Camisi 2020'de açılacak

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90'ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

AA muhabirine, caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Yıldız, ''Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak.'' diye konuştu.

Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti: