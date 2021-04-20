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Taksim Camisi ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu.

20.04.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temeli 17 Şubat 2017 tarihinde atılan Taksim Cami'nin açılış tarihi belli oldu. Dört yıldır Taksim Meydanı'nda çalışmaları süren Taksim Cami'nin mimarları Selim Dalaman olmuştu ve Şefik Birkiye olmuştu. Ramazan ayı sonunda açılması planlanan Taksim Cami'nde aynı anda 2 bin 250 kişinin ibadet edebileceği konuşuluyor. İşte, ayrıntılar...

Taksim Camisi ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu.

Taksim Cami'nin açılması için dört yıldır süren çalışmada sona gelindi. 2021 yılının Ramazan ayı sonunda ibadete açılması planlanan Taksim Cami'sinin açılışı için tarih verildi. Hazırlıkları tamamlanan Taksim Cami'sinin ibadete ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...

TAKSİM CAMİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim Cami'nin boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri sona erdi. Camide yer alan iskeleler ise söküldü. Caminin bodrum katındaki taş ve ahşap kaplama işlerinde de sona gelindi. Ayrıca, elektrik ve mekanik testleri tamamlandı.

Taksim Cami'nin içinde yer alan kapıların montajında da sona gelinirken çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana çelik kapı yerine takılacak. Temizlik çalışmalarına başlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmaları sürüyor.

Hazırlık aşamasında sona gelinin Taksim Camisi'nde aynı anda 2 bin 250 namaz kılabilecek. Taksim Cami mübarek Ramazan ayının son Cuma günü ibadete açılacak.

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