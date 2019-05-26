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Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 09:12 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin açılış tarihiyle ilgili konuştu.

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim'de yapımı süren cami ile ilgili detayları paylaştı.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler.

Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim'e bambaşka bir zenginlik katacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Taksim Camisi Beyoğlu Belediye Başkanı

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