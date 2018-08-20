Taksim Camisi'nde ince işçilik ve süsleme işlemine geçildi

''Caminin içindeki işlemler hızlı şekilde yapılmıştı. Camide kullanılacak asıl alan, sanat merkezi, konferans salonu ve otopark katlarındaki betonarme işlemi tamamlandı. Caminin iki minaresinin yapımı da bitti. Bundan sonra minarenin külahları gelecek. Camiyi iç süslemeleri ve ince işçiliğinin ardından en kısa sürede hazır hale getireceğiz.''

Cami yapımında yeni aşamaya geçtiklerini anlatan Demircan, ''Artık camide kazık ve hafriyat çalışması bitti. Taksim'e yapılan caminin kaba inşaat tamamlandı. Bundan sonra ince işçilik ile süsleme işlemine geçilerek caminin hazır hale gelmesi için son adımlar atılacak.''diye konuştu.

- ''Taksim Meydanı kimliğini cami ve AKM'yle tahkim edecek''

Dünyada meydanları meydan yapanın çevresinde anlamlı yapılar olduğunu dile getiren Demircan, ''Dünyanın böylesine merkezi yerlerinde bir saray, bir mabet ya da bir tarihi mekan hep vardır. Taksim Meydanı kimliğini cami ve AKM'yle birlikte çok daha tahkim etmiş olacak. Dolayısıyla bu eksikliği de burada kapatmış oluyoruz. Taksim'de boşluğu dolduran yapı olarak Taksim Cami ön plana çıkacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, caminin yapımı tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini sözlerine ekledi.

