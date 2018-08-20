HABER

Taksim Camisi'nde ince işçilik ve süsleme işlemine geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: - ''Taksim'e yapılan caminin artık kaba inşaatı tamamlandı. Bundan sonra ince işçilik ile süsleme işlemine geçilerek caminin hazır hale gelmesi için son adımlar atılacak''

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Taksim'de 1,5 yıl önce yapımına başlanan caminin kaba inşaatı tamamlandı.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar bitti.

Caminin 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin yapımı tamamlandı. Kaba inşaatı da biten camide ince işçilik aşamasına geçildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami inşaatının 1,5 yıl önce başladığını hatırlattı.

Cami yapımında yeni aşamaya geçtiklerini anlatan Demircan, ''Artık camide kazık ve hafriyat çalışması bitti. Taksim'e yapılan caminin kaba inşaat tamamlandı. Bundan sonra ince işçilik ile süsleme işlemine geçilerek caminin hazır hale gelmesi için son adımlar atılacak.''diye konuştu.

Demircan, ince işçilikte titizlikle çalışacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Caminin içindeki işlemler hızlı şekilde yapılmıştı. Camide kullanılacak asıl alan, sanat merkezi, konferans salonu ve otopark katlarındaki betonarme işlemi tamamlandı. Caminin iki minaresinin yapımı da bitti. Bundan sonra minarenin külahları gelecek. Camiyi iç süslemeleri ve ince işçiliğinin ardından en kısa sürede hazır hale getireceğiz.''

- ''Taksim Meydanı kimliğini cami ve AKM'yle tahkim edecek''

Dünyada meydanları meydan yapanın çevresinde anlamlı yapılar olduğunu dile getiren Demircan, ''Dünyanın böylesine merkezi yerlerinde bir saray, bir mabet ya da bir tarihi mekan hep vardır. Taksim Meydanı kimliğini cami ve AKM'yle birlikte çok daha tahkim etmiş olacak. Dolayısıyla bu eksikliği de burada kapatmış oluyoruz. Taksim'de boşluğu dolduran yapı olarak Taksim Cami ön plana çıkacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, caminin yapımı tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini sözlerine ekledi.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı (1)
82'lik Kore gazisi, 60 yıllık emaneti yanından ayırmıyor82'lik Kore gazisi, 60 yıllık emaneti yanından ayırmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Misbah Demircan inşaat kaba inşaat taksim cami

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İlginizi Çekebilir

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Diğer Haberler
Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.