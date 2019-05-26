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Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler" - "Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim'e bambaşka bir zenginlik katacak"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Taksim'de 2 yıl önce temeli atılan caminin yıl sonu ibadete açılması hedefleniyor.

17 Şubat 2017'de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide, mermer kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının 2 yıldır devam ettiğini anlattı.

Camide kubbe kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

''Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlandı. İçeride işçilerin sıva çalışmaları devam ediyor. Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler. Cami tamamlanınca yaklaşık 2 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılacağı muhteşem bir eser olacak. Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim'e bambaşka bir zenginlik katacak. Caminin genel olarak kaba inşaatı tamamlanmıştı. Bundan sonra sonra ince işçilik de başlayacak.''

- ''Cami Taksim'e farklı bir güzellik katacak''

Yıldız, Beyoğlu'nun tarih, kültür ve sanatın yer aldığı değerli bir yer olduğunu dile getirerek, sözlerini, ''Burası, bütün dinlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin kendini ifade edebildiği bir yer. Taksim Meydanı'nda farklı dinlere mensup ibadethaneler var. Yapılan cami Taksim'e bir ruh, nezaket, zarafet katıyor. Cami tamamlanınca Taksim'e farklı bir güzellik katacak.'' diye tamamladı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız cami inşaat Taksim

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