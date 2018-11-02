Taksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL (DHA) - TAKSİM'de yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camisi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kaba inşaatın yüzde 90'nın tamamlandığı camide minareler yükselmeye başladı. Caminin kaba inşaatının tamamlanmasının ardından iç bölümlerinin yapımına hız verileceği öğrenildi..

Taksim Camiisi'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini mabedlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Proje tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişi ibadet edebilecek. Projede yer altında üç kat otopark alanı bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. 2 bin 574 metrekare kapalı alanı bulunan yapıda konferans, sergi salonları da yer alacak.

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