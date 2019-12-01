Taksim'de alkollü genç kadın polise zor anlar yaşattı!

Fas uyruklu, alkollü genç kadın, Taksim meydanında ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Genç kadın, elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdü. Polise zor anlar yaşatan alkollü kadın, etraftakilere saldırmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI



Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

