HABER

Taksim'de alkollü genç kadın polise zor anlar yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Taksim’de Fas uyruklu, alkollü genç kadın, ortalığı birbirine kattı. Kadının pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığı iddia edildi.

Fas uyruklu, alkollü genç kadın, Taksim meydanında ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Genç kadın, elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdü. Polise zor anlar yaşatan alkollü kadın, etraftakilere saldırmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladıAA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı
İstanbul'un barajları alarm veriyor! İstanbul'un barajları alarm veriyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim alkollü kadın

En Çok Okunan Haberler

Bankanın balkonunda yakalandı! Ekipleri görünce göbek attı!

Bankanın balkonunda yakalandı! Ekipleri görünce göbek attı!

Beklenen sağanak yağış İstanbul'u vurdu!

Beklenen sağanak yağış İstanbul'u vurdu!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kartpostallık manzara

Rüya gibi manzara!

TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

İstanbul'da makas terörü kamerada

BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara'da fırtına! Seferler iptal edildi

Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Yağmurda ekmek mücadelesi yürekleri yaktı

Hayat hikayesi ile yürekleri yaktı

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.