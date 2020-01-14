Taksim’de araç yangını! Esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti

Taksim Sıraselviler Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 22.00 sıralarında seyir halinde olan ticari taksinin elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Taksiden dumanlar yükseldiğini gören şoför araçtan panik halinde indi.

Yangını gören çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpleri ile müdahale edip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

