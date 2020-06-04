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  4. Taksim’de ayağı kırılan köpek için vatandaşlar seferber oldu

Taksim’de ayağı kırılan köpek için vatandaşlar seferber oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Taksim’de yıllardır esnafların baktığı iki kardeş köpeğin birinin ayağının kırılması üzerine esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. Diğer köpek ise ayağı kırılan köpeğin yanından bir an olsun yanından ayrılmadı.

Taksim’de yıllardır esnaf ve çevredeki vatandaşların baktığı iki sevimli köpeğin görüntüleri duygu dolu anlar yaşattı. Kardeş olan köpeklerden birinin ayağının kırıldığını gören esnaf ve vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu. Önce köpeklere yemek ve su getiren vatandaşlar daha sonra durumu Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi.

KARDEŞİNİN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Ardından gelen belediyeden gelen ekipler ayağı kırılan köpeği inceleyip tedavi etmek için araca koymak istedi. Bu sırada kardeşinin götürüldüğünü gören köpek bir an olsun diğer köpeğin başından ayrılmadı. Ayağı kırılan talihsiz köpeğin tedavisinin ardından yeniden Taksim’e getirileceği öğrenildi.

Meydanda 7-8 senedir köpekleri beslediklerini dile getiren bir esnaf, “ Biz besliyorduk meydanda onları. 7-8 senedir tanıyoruz onları beraberler. Bir tanesinin ayağı kırılmış. Kaza falan olmuş herhalde. Öyle görünce arkadaşları çağırdık. Tedavi için aldılar. Diğeri biraz stresli gidecek diye ama geri gelecek. Buranın köpeği. İnsancıl hayvanlar“ diye konuştu.

(İHA)

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