Taksim'de bombalı saldırıyı yapan teröristin yakalanma görüntüsü! 6 kişinin ölümüne neden olan terörist böyle yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı yapan terörist yakalandı. 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandığı olaya ilişkin gelişme sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte Taksim'de bombalı saldırıyı yapan teröristin yakalanma anı...

TAKSİM'DE BOMBALI SALDIRIYI YAPAN TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bombalı saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, olayda yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıkladı. Arzu Özsoy, Yağmur Uçar, Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, ve Mukaddes Elif Topkara korkunç saldırıda hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi'nde son durum 14 Kasım Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin, evinde yakalanma anları paylaşıldı.

TAKSİM'DEKİ HAİN SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI





