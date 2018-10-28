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Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Resmi törenin ardından sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakması esnasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene son kararname ile Ankara'ya atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri gaziler katıldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TAKSİM MEYDANI'NDA ÇELENK BIRAKMA GERGİNLİĞİ YAŞANDI

Bu arada resmi törenin ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen Atatürk Vakfı Kurucu Başkanı Osman Şentürk'e polis tarafından izin verilmedi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Şentürk, anıta üzerinde "Atatürk Vakfı" yazan çelengi bıraktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim 29 Ekim cumhuriyet bayramı

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